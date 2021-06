Réchauffement climatique : les vaches bientôt masquées ?

Ça fait grand bruit dans les campagnes bretonnes. Un géant de l'agroalimentaire compte commercialiser un masque pour capter le méthane dans le rot des bovins. Et même en ville, ce masque à vache fait doucement rire les Bretons. La plupart y voit plus un gag qu'autre chose.

Christophe Begoc élève 120 vaches à Saint-Pabu (Finistère), et lui aussi est plutôt sceptique. "Je ne me vois pas mettre tous les matins un masque à mes vaches", a-t-il affirmé. Autre inconvénient : le prix de l'abonnement à 65 euros par an et par vache, ce qui ferait 8 000 euros pour cet éleveur. Ce masque anti-méthane devrait être commercialisé dès 2022 en Europe.