Recyclage : que devient votre pot de yaourt une fois jeté ?

Tout dépend de la modernité des centres de tri. Le pot de yaourt est principalement composé de polystyrène issu du pétrole, plus précisément de polystyrène choc. Il s’agit d’un plastique très léger mais également très cassant. De ce fait, il n’est pas toujours recyclé lorsque le tri est effectué à la main, comme à Arras. Mais les régions testent de nouvelles façons de recycler les polymères alors que la France n’a plus qu’un an pour atteindre l’objectif de 100% d’emballages plastiques recyclés en 2022. Certains centres de tri utilisent déjà le lecteur optique infrarouge qui détecte et trie les déchets automatiquement dont le polystyrène, relativement facile à repérer de cette manière. Mais ensuite, une fois trié, où va votre pot de yaourt ?