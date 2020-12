Réduction des déchets : les entreprises rivalisent d'idées

Après la magie de Noël, papiers cadeaux et cartons traînent par dizaine au pied du sapin et dans la cuisine. Emballages alimentaires, plastiques... ils sont partout. En moyenne, un Français produit 70 kilos de déchets plastiques et 130 kilos de papiers-cartons par an. Si les emballages étaient mieux pensés, cela permettrait d'éviter pendant les fêtes 100 000 trajets de camions sur les routes. Voilà pourquoi certaines entreprises veulent faire bouger les choses.