Réensauvagement : quand la nature reprend ses droits

Béatrice et Gilbert Cochet étudient le réensauvagement depuis 20 ans. Ils ont souvent constaté la capacité du sauvage à s'adapter. Quand le cerf a été réintroduit, les hommes étaient pessimistes. "On pensait que ça ne marcherait pas parce que le cerf a besoin de beaucoup d'eau. Et sur ces plateaux calcaires, c'est tout sec", dit Béatrice Kremer-Cochet, naturaliste. Le cerf a pourtant trouvé une solution et il est resté. Les images en tête de cet article ont été prises par des caméras d'observation, une manière non intrusive de suivre l'évolution des espèces.