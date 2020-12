Rénovation des bâtiments publics : un chantier exceptionnel

Il suffit de traverser le couloir de l'Université Paris Nanterre pour s'en apercevoir. Dans cette université parisienne, les fenêtres du complexe sportif datent de 1968. "C'est du simple vitrage et il y a très peu d'isolant. En hiver, il fait excessivement froid. Et l'été, il fait excessivement chaud", affirme José Esteban, directeur du SUAPS. Et c'est partout pareil, comme les toits de la piscine, fait de simples tôles. Pour isoler et rénover entièrement ces bâtiments, l'Université a besoin de 12 millions d'euros. L'Etat vient de lui promettre 7 millions. "Les fonds propres de l'université ne suffisent pas. Il faut vraiment en bénéficier d'aides complémentaires pour pouvoir mettre ces travaux en route", ajoute José Esteban.