Sri Lanka : les éléphants de la décharge

Dans la vidéo en tête de cet article, au milieu des ordures, ce troupeau d'éléphants et d'éléphanteaux est en plein repas alors qu'un peu plus loin, l'un d'eux semble à l'agonie. Sur cette décharge srilankaise, deux pachydermes sont morts ces derniers jours. D'après les autopsies, il n'y avait aucun doute sur l'origine de leur décès. "Des sacs plastiques, des emballages alimentaires et d'autres matières non digestibles étaient présents en masse dans leur estomac et dans tout leur système digestif", alerte Nihal Pushpakumara, vétérinaire, spécialiste de la faune sauvage.