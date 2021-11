VIDÉO - Voici le plus haut gratte-ciel en bois du monde

C’est une prouesse et une première mondiale. La petite ville de Skelleftea a inauguré début septembre un immeuble exceptionnel : 80 mètres de haut avec 20 étages tout en bois. "C’était un challenge de prouver que ce bâtiment tient debout. Personne n’y croyait il y a cinq ans, aujourd’hui, il est là et les yeux du monde se tournent vers cette petite ville au nord de la Suède grâce à ce bâtiment", affirme l’un des architectes, Oskar Norelius, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

L’ensemble du bois, qui est omniprésent, provient des forêts environnantes. "L’hôtel de 20 étages est entièrement supporté par ces poteaux en sapin massif. Il n’y a pas de creux à l’intérieur, c’est totalement du bois. C’est un élément qui fait seize mètres de haut et on a également ces poutres au plafond qui supportent l’étage au-dessus", poursuit l’architecte.

Au plafond, des plaques de métal fixées par des vis maintiennent tout de même l’ensemble. Ce bâtiment abrite à la fois un centre culturel, une salle de spectacle, un sauna et 205 chambres d’hôtel. La vidéo de TF1 nous fait visiter l'une d'elles. "On a laissé le bois brut sur les murs et on nous pose souvent la même question : est-on à l’abri d’un incendie ici ? Eh bien oui ! C’est même plus sûr qu’avec du béton", affirme le directeur général de l'hôtel David Aberg. En effet, le bois transmet la chaleur dix fois moins vite que le béton.