Supermarchés : vers la fin des prospectus

C'est son petit plaisir. Les découvrir chaque semaine et les éplucher. Bien plus qu'une traque aux bonnes affaires, pour Jocelyne, les catalogues de promotion, c'est un divertissement : "c'est comme un petit jeu, c'est vrai qu'une fois par semaine, on est un peu accro finalement à ces catalogues qui nous apportent un peu d'évasion aussi".

Le but de l'enseigne, c'est faire des économies et lutter contre le gaspillage. Il restera le catalogue en magasin et en ligne. Mais que les plus accros se rassurent, ils recevront toujours leur précieux sésame par la poste s'ils en font la demande.