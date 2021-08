Trafic illégal : pourquoi nos vieux ordinateurs finissent au Ghana

Lorsque tout se passe bien, un PC en fin de vie est déposé dans un site de collecte adapté, généralement dans une déchetterie. "Ici on collecte tous les déchets électriques produits par les petits particuliers. Il y a trois catégories : le froid (les réfrigérateurs essentiellement), le PAM (petits appareils électroniques) et les écrans", explique Patrice Martin, agent collecteur du groupe Semar.

50 millions : c'est le nombre de tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) produites chaque année dans le monde. Un chiffre d'autant plus inquiétant que 80% de ces appareils défectueux sont envoyés illégalement dans des pays en développement, dont bon nombre en Afrique. Ce phénomène touche de manière particulièrement violente le Ghana. Ces dernières années, une déchetterie géante à ciel ouvert est ainsi sortie de terre dans la proche périphérie d'Accra. "Je ne peux pas vous dire d'où exactement mais ça vient du monde entier. De partout, partout, partout", témoigne un local.

En France, les fabricants d'appareils électriques ont ensuite l'obligation d'organiser le recyclage de leurs déchets. Ils sont donc apportés et triés dans d'immenses entrepôts. Le matériel va ensuite dans un centre de dépollution où les matières premières sont triées pour être réutilisées. "En moyenne, nous collectons trois appareils sur quatre. On pourrait faire encore mieux s'il n'y avait pas ces filières de trafic", indique Guillaume Duparay, directeur du développement à Écosystem, entreprise agréée par l'État pour la collecte et le traitement des DEEE. La convention de Bâle interdit, depuis son entrée en vigueur en 1992, d'exporter des produits dangereux dans les pays en développement. Des trafiquants contournent pourtant la loi. "Des acteurs commercialisent des lots déclarés comme 'appareils qui fonctionnent'. En réalité, ils ne fonctionnent plus et sont exportés de manière totalement illicite", précise-t-il.