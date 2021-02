Un orphelinat pour les bébés rhinocéros en Afrique du Sud

Leur journée commence à l'aube. Uniforme kaki, mitraillettes semi-automatiques... Les rangers de la réserve animalière de Dinokeng à Gauteng (Afrique du Sud) sont prêts pour une patrouille anti-braconnage. Dans les réserves sauvages du pays, les braconniers pourchassent et tuent les rhinocéros pour leur corne, si recherchée en Asie pour ses vertus aphrodisiaques. Une seule corne peut rapporter jusqu'à 90 000 euros. Les gangs de braconniers sont de plus en plus organisés pour échapper aux rangers. Des milliers de rhinocéros ont été massacrés ces dernières années en Afrique du Sud. De plus en plus de ces animaux se retrouvent sans leurs mères.