Une campagne pour recenser les hérissons

Aujourd’hui, on ne sait pas précisément combien de ces boules de pics et de poils vivent dans l’Hexagone. Ce qu’on sait en revanche, c’est que leur population est en chute libre. Lancée par la Ligue de protection des oiseaux et la biodiversité il y a un an, la Mission Hérisson compte pour l’heure 1 300 participants qui ont relevé plus de 8 000 empreintes. Des photos transmises aux experts via le site Internet www.missionherisson.org.