Villes : elles soignent leurs entrées

La municipalité de Saran tente d'abord de rendre cet espace plus respirable. Trottoirs élargis pour les piétons, nouvelles pistes cyclables, le nouveau visage de l'entrée de ville doit être plus accueillant et plus vert. C'est même devenu une obligation pour les enseignes qui s'y installent. Elles doivent mettre en avant l'aspect environnemental du bâtiment. De l'autre coté de la route, cette zone désaffectée depuis douze ans, plutôt que des bâtiments commerciaux, ce sont des logements et des jardins publics qui vont sortir de terre.