Voiture électrique : l'objectif des 100 000 bornes d'ici fin 2021 pourra-t-il être atteint ?

Notre équipe a roulé au volant de la voiture électrique la plus vendue en Europe sur l'autoroute A4 à l'est de Paris. Elle affiche plus de 300 km d'autonomie. Mais à 130 à l'heure, la batterie se vide très vite, indispensable de pouvoir se charger. Entre Paris et Reims, il n'y a plus de solution pour recharger sa voiture. La borne ultra-rapide a totalement disparu. Une nouvelle zone blanche qui handicape les habitués de ce type de borne installé sur tout le territoire il y a six ans par une filiale d'EDF.