Voitures : quand nos vieux diesels passent à l’Est

Sofia, en Bulgarie, est la capitale la plus polluée de l'Union européenne. Un jour sur deux, un épais brouillard enveloppe la ville. Il s'agit d'un nuage de particules fines. Parmi les causes de cet air irrespirable, les voitures diesel. En 2019, 115 000 diesels ont été importés d'Europe de l'Ouest. Chez les concessionnaires, on trouve beaucoup de vieux modèles, comme une Volkswagen Bora de 2001 ou encore une Fiat Punto de 2009.

À Paris, Stuttgart ou Milan, ces voitures n'ont plus le droit de circuler. Alors, plutôt que de les envoyer à la casse, les revendeurs ont trouvé un filon : les écouler dans les pays de l'Est. Impossible de savoir les profits de ces revendeurs et les marges récupérées par les concessionnaires. Mais pour les clients, ces vieux modèles restent les moins chers du marché. Et dans un pays où le salaire moyen est à 600 euros, c'est tout ce qui compte.