Zoo de Beauval : Huan Huan a donné naissance à des jumelles !

"Les dix premiers jours sont la période sensible, mais les deux bébés, deux petites filles a priori, sont solides et Huan Huan a un bien meilleur comportement. Elle a les gestes d'une bonne maman. C'est une chouette naissance", a apprécié le chef vétérinaire du zoo Baptiste Mulot, qui ne pourra déterminer avec certitude le sexe des petits pandas avant quelques jours.

"Plus ils sont gros, moins ils sont fragiles. Ils sont dans la fourchette haute car ils doivent faire entre 100 et 150 grammes à la naissance", a expliqué le vétérinaire.

Huan Huan a d'abord donné des premiers signes d'agitation dimanche vers 17h30. Alternant activité et sommeil, elle a finalement perdu les eaux à 00h30 avant de donner naissance à ses petits à 01h03. Immédiatement, les bébés se sont montrés vifs et ont poussé des cris aigus.

"On a passé la nuit auprès de Huan Huan", a témoigné Delphine Delord, directrice générale associée du zoo. Au micro de LCI, elle a expliqué comment la mère avait commencé dès hier à "faire un nid". "Elle a fourragé dans ses bambous et elle s'est installée." De quoi laisser présager une naissance "imminente". Mais c'est finalement une grasse matinée qui l'attendait ce dimanche. "Elle [a dormi] beaucoup, beaucoup, beaucoup, sous l'étroite surveillance de notre secteur." Avant de donner naissance ce lundi.

Les jumeaux sont le fruit de l'accouplement de l'une des plus grandes attractions du ZooParc de Beauval, les deux pandas géants. Huan Huan et Yuan Zi se sont accouplés en mars, sous le regard attentif des vétérinaires et soigneurs. Une insémination artificielle a également été réalisée par la suite, par précaution, la femelle panda n'étant féconde que 24 à 48 heures par an. Une technique fructueuse. C'est grâce à cette même méthode que Huan Huan avait déjà donné naissance à Yuan Meng, le 4 août 2017. Âge de 4 ans, le premier panda né en France pèse aujourd'hui plus de cent kilos. Et il a désormais deux frères.

L'accouchement a eu lieu à l'abri des regards ... Tout en étant très observé. Des dizaines de caméras ont permis aux soigneurs de suivre l'état de la mère "24 heures sur 24" sans la perturber. Comme l'expliquait le directeur du zoo avant l'accouchement, les bébés sont restés "au calme, avec leur mère". "Ils seront visibles du public, lorsque nos soigneurs, nos vétérinaires, jugeront que cela est possible sans engendrer la moindre perturbation pour nos animaux."