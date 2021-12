VIDÉO - Zoo de Beauval : première présentation au public des bébés pandas

Elles tiennent à peine sur leurs pattes. Les célèbres jumelles du Zoo de Beauval ont fait leur premier pas hésitant en public. Et elles comptent déjà de nombreux fans. Parmi les premiers arrivés ce samedi matin, dans le reportage en tête d'article, se trouve Paul, un bénévole du zoo, un fervent admirateur des pandas. "C'est un événement qui est festif dans notre communauté. On est super heureux d'être ici et pouvoir les voir se rouler, jouer ensemble", dit-il.

Nées début août, Huanlili et Yuandudu, qui ont pour parrain et marraine le footballeur français Kylian Mbappé et la championne olympique chinoise Zhang Jiaqi, médaille d'or à Tokyo en plongeon synchronisé, ont aujourd'hui quatre mois. Elles pèsent plus de 7 kg et sont en pleine forme. "Ça ne fait que quelques jours qu'elles arrivent à se déplacer toutes seules. Elles sont vraiment en mode exploration des odeurs, des textures, de tout ce qui peut y avoir autour d'elles", explique Baptiste Mulot, responsable vétérinaire au ZooParc de Beauval à Saint-Aignan (Loir-et-Cher), sollicité dans le sujet. "Le panda est l’emblème de la conservation. Ça a été l’emblème du WWF pendant très longtemps, rappelle M. Mulot. C’est le symbole des espèces en voie de disparition et du travail de conservation".