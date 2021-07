Violent incendie dans l'Aude : 320 pompiers toujours mobilisés

Un feu contenu mais pas fixé. Et des flammes qui peuvent reprendre à tout instant. L'incendie de garrigues et de pinèdes qui s'est déclenché samedi dans l'Aude était toujours en cours dimanche en fin de journée. "Le feu est contenu, on travaille toujours sur les lisières, il y a quelques reprises. Nous avons 40 km/h de vent, une hygrométrie très basse et la sécheresse est importante", expliquait le lieutenant-colonel Christian Belondrade.

Dimanche soir, 320 pompiers luttaient toujours contre cet incendie dans le massif de l'Alaric, entre Carcassonne et Narbonne. Le feu s'est déclenché en tout début d'après-midi samedi dans la commune de Moux, dans l'Aude. Selon la gendarmerie, le feu aurait démarré sur un terre-plein au milieu de l'autoroute A61. Pour tenter de circonscrire l'incendie, la circulation sur celle-ci avait été temporairement interrompue.

850 hectares sont déjà partis en fumée, selon un dernier bilan des pompiers. Une maison a également été endommagée. Ce secteur, très sec, composé de chênes verts et de pinède et les conditions de vent ont favorisé la propagation du feu. Par mesure de sécurité, 120 habitants avaient été évacués.