Les Vérificateurs, une équipe de fact-checking commune aux rédactions de TF1, LCI et LCI.fr

Notre histoire :

En mars 2019, le groupe TF1 met sur pied une cellule dédiée à la vérification des faits et à la lutte contre la désinformation. C'est ainsi qu'est née "À la loupe", une équipe de fact-checking qui s'est développée jusqu'à devenir en septembre 2020 "Les Vérificateurs".

Issu des rédactions de LCI et TF1, nos journalistes interviennent au quotidien sur les différentes antennes du groupe TF1 : au sein des journaux de TF1, dans le cadre de diverses émissions sur LCI ou sur notre site Internet LCI.fr. Des chroniques et articles qui permettent de poursuivre un travail de pédagogie autour de l'information et de l’éducation aux médias : contrôler, alerter, corriger, mais surtout permettre aux différents publics de développer leur esprit critique.

Le fonctionnement des Vérificateurs :

Notre équipe se penche sur les mots, les images et les chiffres qui font l'actualité, à la recherche des sources de désinformation. Elle se penche autant sur les déclarations des personnalités publiques que sur les publications qui fleurissement en ligne, sur les réseaux sociaux notamment. Devenus incontournables dans le paysage de l'information, ces derniers font partie des supports que nous scrutons avec attention, leur utilisation donnant en effet lieu à de multiples dérives. Colportage de rumeurs, détournements d'images, chiffres ou déclarations tronqués… Autant d'éléments potentiellement biaisés et trompeurs, susceptibles d'influencer le grand public et de le plonger dans la confusion.

Si les Vérificateurs n'ont pas vocation à devenir un organe de modération sur ces plateformes, ils souhaitent apporter aux citoyens des outils pour mieux s'informer et pour disposer d'éléments fiables et sourcés afin de forger leurs opinions et de combattre à leur tour la désinformation.

Pour mener à bien ces objectifs, notre équipe suit dans son travail une série d'engagements :

1. Proposer un traitement non-partisan des faits, sans limiter ses recherches à un camp politique ou à un autre, sans défendre d'idéologie ni d'intérêt privé ;

2. N'afficher aucun lien d'intérêt susceptible de nuire à l'objectivité dans le traitement des sujets ;

3. Faire preuve de transparence dans le choix et l'identité des sources citées, dans l'origine des données utilisées ainsi que dans la méthodologie adoptée pour effectuer les vérifications ;

4. Mentionner de manière explicite les différentes évolutions d'un article, dès lors que celles-ci sont susceptibles de modifier de manière sensible le sens et la compréhension d'un sujet ;

5. Permettre aux lecteurs d'interpeller la réaction pour lui soumettre des propositions de vérifications, ou pour lui permettre d'apporter des corrections à un article déjà paru. Quand des modifications de fond sont apportées, celle-ci sont spécifiées de manière explicite.

Conformément aux recommandations formulées par l'International fact-checking network, nos journalistes veillent dans leur travail à détailler la méthodologie employée pour leurs vérifications, de sorte que chaque internaute ou téléspectateur puisse reproduire par lui-même cheminement qui a mené aux conclusions présentées. Cela signifie également que les Vérificateurs s'engagent à systématiquement sourcer les informations qu'ils partagent, de la part de sources directes ou indirectes. Lorsqu'il s'agit de documents ou de site accessibles en ligne, un renvoi via un lien hypertexte est toujours effectué avec de mentionner explicitement la source primaire à laquelle il est fait référence.

Choix des sujets et des modes de traitement :

Les Vérificateurs consultent au quotidien une pluralité de supports afin d'identifier de potentielles sources de désinformation. Les interventions de responsables politiques sont ainsi surveillées, tout comme les publications qui fleurissent en ligne sur les réseaux sociaux. L'attention de notre équipe se porte plus particulièrement sur des canaux de diffusion grand public, que ce soit des médias généralistes ou des plateformes en ligne où sont réunis de nombreux citoyens.

Le choix des sujets est discuté au quotidien avec la rédaction en chef des différentes antennes. Une série d'éléments sont observés et débattus avant toute validation :

1. L'ancrage du dans l'actualité du moment ;

2. La viralité d'une information est sa propagation au sein de la population ;

3. La capacité de nos équipes à apporter une réponse claire aux questions posées ;

4. La nécessité de ne pas focaliser les vérifications effectuées autour de personnalités de mêmes bords politiques ou de sensibilités identiques ;

5. La capacité d'un sujet à être décliné d'un support de diffusion à un autre au sein du groupe TF1 (du numérique vers la télévision par exemple) ;

6. L'intérêt du sujet pour le grand public.

Une fois un sujet validé, divers modes de traitement peuvent être privilégiés. Ils sont choisis pour rendre la présentation des faits intelligible de tous, et pour apporter une dimension pédagogique à la démonstration. Cela peut se traduire par l'usage d'infographies lors de chroniques télévisées, tout comme par l'usage de graphiques ou d'extraits vidéo dans les articles publiés en ligne. Si la forme est amenée à varier, la démarche de vérification demeure identique, avec un soin tout particulier porté sur la présentation des sources et données utilisées.

Une structure commune à LCI et TF1 :

Les membres des Vérificateurs évoluent au sein de trois rédactions distinctes, réunies au sein du groupe TF1. Les journalistes qui composent ce service sont issus des équipes de TF1, ainsi que de celles de LCI et de LCI.fr. Si les formats réalisés varient d'un support à l'autre, ils partagent des objectifs et une méthodologie commune.

L'ensemble de la production éditoriale est supervisé par les rédacteurs et rédactrices en chef des différentes antennes. Des équipes qui travaillent de concert sous la responsabilité du directeur de l'information du groupe TF1, Thierry Thuillier, qui en est également le directeur de publication.

Le noyau de l’équipe :

Samira El Gadir. Diplômée du CFJ de Paris. Elle travaille à la Voix Du Nord et France Soir avant de rejoindre TF1 en 2008. Elle est d'abord chargée de la rubrique consommation au sein du service économie du JT. Pendant deux ans, elle anime une chronique hebdomadaire pour le journal de 13 heures, nommée "La Question Conso". En 2015, elle quitte la consommation pour coordonner une rubrique sur les nouvelles branches de l'économie : économie sociale et solidaire, l'écosystème des startups et les nouvelles technologies. Après dix ans au service économie et un an de production éditoriale pour développer de nouveaux formats pour le JT, elle se lance dans une formation au fact-checking. Aujourd'hui, elle coordonne la cellule des Vérificateurs de TF1 et LCI et anime des chroniques sous cette marque.

Felicia Sideris. Diplômée de l’EJCAM de Marseille, elle est la lauréate du Prix Patrick Bourrat 2018 dans la catégorie "digital", ce qui lui a permis de rejoindre les rangs de la rédaction numérique de LCI dès sa sortie d’école. Après avoir couvert l’actualité et les questions de société au sein du service "news", elle s’est spécialisée dans le fact-checking en rejoignant la cellule Les Vérificateurs à la rentrée 2020.

Thomas Deszpot. Après un début de carrière passé débuté à France Télévisions et Sud Ouest, il a cofondé en 2015 le média en ligne L'imprévu, dont il a assuré durant 2 ans la rédaction en chef. Après s'être initié au fact-checking pour le compte de France 2, il a rejoint le groupe TF1 et la cellule des Vérificateurs en septembre 2019.

Ce trio est complété par l'apport régulier de journalistes issus des antennes de TF1 et LCI. Ils contribuent à la production éditoriale du groupe en matière de fact-checking et participent à son expansion sur les différents supports. Les services et journalistes spécialisés de TF1 s’appuient sur ce noyau dur et complètent cette proposition éditoriale via des chroniques grand public pour les téléspectateurs des journaux télévisés.

Pour contacter les Vérificateurs :

Que ce soit pour suggérer une vérification, réagir à un article ou signaler une coquille dans un article, il est possible de joindre notre équipe par l'intermédiaire d'une adresse email dédiée : lesverificateurs@tf1.fr

Lorsqu'un sujet suggéré par un lecteur est traité par notre équipe, une mention spécifique est systématiquement apportée dans l'article.