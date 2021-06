Classe Business de l’A330neo de Corsair : redécouvrez le plaisir de voyager

Bonne nouvelle, nous pouvons progressivement retrouver le plaisir de prendre l’avion pour voyager et découvrir de nouveaux horizons. Et pour que le plaisir soit total, il est possible de voyager en classe Business du nouvel A330neo de Corsair, une classe qui va notamment vous permettre de dire adieu aux formalités de l’embarquement.

Tout commence dès votre départ. A Paris, les passagers Business bénéficient d'un salon dédié. Vastes et confortables, ces espaces (certains sont équipés de douches) dans lesquels on se détend sur de confortables sofas, donnent accès à des buffets sucrés et salés ouverts et réapprovisionnés en permanence. A l’heure du vol, vous bénéficiez d’une zone d’enregistrement privée, d’un accès spécifique aux contrôles transfrontaliers, et d’un embarquement/débarquement prioritaire. Cerise sur le gâteau, vos bagages cabines ont aussi des ailes : la classe Business Corsair vous offre une franchise de 18 kilos en cabine et de 2 bagages de 32 kg chacun en soute. Et, en prime, vous serez le premier à récupérer vos bagages.

La classe Business de Corsair transforme le voyage en moment de plaisir. Intime, la cabine est limitée à 20 sièges qui se déploient en véritable lit apportant la quiétude nécessaire lors des longs trajets. Vous disposerez d’espaces pensés pour ranger vos effets personnels et de place pour travailler, en bénéficiant du wifi gratuit, ou vous divertir grâce à la tablette IPAD Pro (écran de 15’6). Et pour ceux qui voyagent à deux, des sièges "honey moon", situés dans la rangée centrale, peuvent être séparés par une cloison amovible.