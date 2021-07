Corsair renforce son offre à destination des Caraïbes et de l’Outre-mer AdobeStock

Vous ressourcer au soleil, ça vous tente ? Corsair, compagnie aérienne régulière long courrier pense au bien-être de sa clientèle en renforçant ses vols directs vers les Caraïbes et l’Outre-mer.

Soleil, sable chaud, farniente… Comme des millions de Français, vous rêvez d’évasion. Il faut dire qu’entre la fatigue accumulée, la crise sanitaire liée à la Covid-19 et les restrictions de déplacements, cette dernière année a été particulièrement éprouvante aussi bien physiquement que moralement. Il est temps d’aller de l’avant, de retrouver un peu d’optimisme et pour les plus chanceux d’organiser un voyage inoubliable aux Caraïbes ou en Outre-mer.

Objectif ? Oublier les petits tracas du quotidien. Et pour ça, Corsair a la recette : la compagnie "élargit à nouveau ses horizons en ouvrant à partir de cet hiver, une ligne directe vers Punta Cana au départ de l’aéroport d’Orly, une destination loisirs privilégiée des Français", annonce Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général de la compagnie aérienne de référence de l’Outre-mer. Corsair renforce ainsi sa position dans les Caraïbes et facilite le déplacement pour ses clientèles Affaires, tourisme et affinitaire.

Voyager été comme hiver…

Ainsi, à partir du 11 décembre 2021, les voyageurs au départ de Paris-Orly pourront profiter de vols directs réguliers vers Punta Cana, deux fois par semaine, du 11 décembre 2021 au 9 mai 2022 à des tarifs très attractifs, à partir de 520 euros aller-retour. Cette nouvelle ligne accroît encore l’offre de Corsair, qui a récemment indiqué ouvrir des vols directs vers l’Outre-mer, notamment depuis de grands aéroports de province. La compagnie prévoit, une fois par semaine, des vols directs Nantes/Fort-de-France, du 16 décembre 2021 au 21 avril 2022 et de Lyon à Pointe-à-Pitre entre le 17 décembre 2021 et le 25 mars 2022. Une annonce qui renforce la présence de Corsair à Lyon Aéroport, la compagnie aérienne ayant également élargi, depuis le 21 juin, son offre de vols au départ de ce même aéroport destination de la Réunion et Mayotte deux fois par semaine. Alors, prêt pour un nouveau départ ?