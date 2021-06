Paysages de nos îles tropicales : la mer sur tous les fronts

"La mer n’a pas de branches." Ce proverbe créole nous indique que dans la mer, il n’y a rien pour s’accrocher et qu’il faut donc rester prudent pour éviter de se noyer. Le dicton se révèle exact en particulier à la Réunion, où la houle et les requins tigres ou bouledogues font de l’océan un environnement hostile. Sur la côte Atlantique des Antilles, les insulaires craignent davantage les algues sargasses.

Peu importe. La "mer" patrie réunit Guadeloupéens, Martiniquais, Réunionnais et Mahorais. Au cours des discussions avec quatre d’entre eux, il ne suffit que de quelques instants avant que la mer accapare les échanges. À l’image de Betty Cerveaux-Mayer, animatrice de la page Facebook "Réunionnais du monde" : "Qu’est-ce qui me manque le plus lorsque je me trouve à Paris ? La mer, bien sûr. Partout où on se trouve à la Réunion, on a souvent une belle vue sur l’Océan. Quand j’arrive en avion, je veux m’asseoir au hublot pour la voir s’étendre en atterrissant." Au bord de l’eau, les insulaires y mangent, y dansent, s’y retrouvent et s’y reposent. La plupart des activités tournent autour de la mer. Tous les paysages qui inspirent les insulaires comportent un rectangle de mer.