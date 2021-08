L'Île Verte, une perle au large de La Ciotat

Dans le périmètre de l'Île Verte, il existe une vingtaine de sites de plongée à l'abri du Mistral. Des conditions favorables pour la pratique de la discipline. Le site des Rosiers est l'un des plus connus de la Méditerrannée. Il possède des montagnes sous-marines et des tombants à plus de 40 m. Pour explorer l'île dans tous ses recoins, le kayak est aussi un des meilleurs moyens pour le faire et l'apprécier.