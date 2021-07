Sensations fortes : à la découverte de la via ferrata de Valdeblore

Agrippée à l'arrière-pays niçois, la via ferrata de Valdeblore obéit aux rituels de sécurité. Toujours au moins un mousqueton sur la ligne de vie. Nos journalistes sont partis de 1 750 mètres. Ils sont descendus à 1 400 mètres et ils ont dû remonter jusqu'à 2 250 mètres sur ce sentier. Et pourtant, pas besoin d'être un super athlète pour faire ce parcours. Un petit niveau physique suffit. Ceci étant dit, il n'est pas fait pour ceux qui ont une peur panique du vide.

Après une heure et demie d'audace, les novices triomphent de la via ferrata de Valdeblore, même sans la compagnie de guide. Cela se fait parfois dans la douleur et toujours dans le plaisir. Et dans le pire des cas, il est possible d'abandonner en empruntant des issues de secours. Ainsi, même les moins courageux parviennent à monter et à rejoindre un sentier très confortable.