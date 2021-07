À la découverte de Mayotte, nature diverse et authentique

"Tant qu'on n'a pas accosté on n'arrête point de pagayer", dit un proverbe mahorais. L’archipel d’îles et îlots volcaniques, au Nord-ouest de Madagascar et à l’Est du Mozambique, sait de quoi il parle. La toile volcanique, qui se déploie au cœur de l’Océan indien, compte 185 kilomètres de côtes à 8 000 kilomètres à vol d’oiseau de Paris. La plus jeune collectivité française (101e département depuis 2011), comprend 280 000 habitants (en très forte progression). C’est le plus jeune département français : la moitié des résidents à moins de 18 ans. Dynamiques, généreux et joyeux, les Mahorais ont frappé Laurent Boschero, responsable de l’édition Mayotte du Petit Futé sorti en 2019, la première fois qu’il a mis les pieds dans la capitale Mamoudzou : "Les vêtements traditionnels, les masques d’argile, la gaîté et la bienveillance des Mahorais m’ont réjouies. L’environnement m’a immédiatement fait penser à l’Afrique. Beaucoup d’effervescence et d’activités."