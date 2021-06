À bord du train d'Artouste dans les Pyrénées-Atlantiques, la voie la plus haute d’Europe

Il serpente seul au milieu des montagnes, se frayant un chemin le long de falaise à plus de 2 000 mètres d'altitude, ce train funambule circule sur la voie la plus haute d'Europe. Le départ se fait en plein milieu d'une station de ski des Pyrénées. Une gare, ambiance montagnarde, avec son restaurant d'altitude et ses troupeaux en estive. C'est parti pour un spectacle de 45 minutes sans effort, mais avec quelques sensations fortes. À l'avant du train, le conducteur Florian Lalanne se sent aussi privilégié. "Conduire un petit train à 2 000 mètres d'altitude, c'est quand même un plutôt beau métier. Notre cadre de travail est splendide, avec de jolies montagnes. On n'a pas à plaindre", dit-il.