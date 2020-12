À la découverte d'un des plus grands lagons de l'océan indien à Mayotte

Ce qui frappe dès le décollage, c'est ce lagon, l'un des plus beaux de l'océan indien. Des plages de sables fins, une forêt tropicale dense et humide et des villages colorés le long des côtes. Christophe Daniel, notre guide, survole Mayotte depuis un an. Au milieu de cette nature intacte se dresse le mont Choungui. Constitué par les restes d'un volcan, il culmine à près de 600 mètres de haut. Les lémuriens sont une espèce protégée, l'un des trésors de l'île. La partie sud est encore préservée. Des villages côtiers comme celui de Chirongui vivent essentiellement de l'élevage, et désormais du tourisme. Un Mahorais nous guide pour découvrir la mangrove. Cette forêt entre terre et mer est menacée à cause du réchauffement climatique. En quinze ans, elle a reculé de manière inquiétante.