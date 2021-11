A la découverte de Comacchio, la petite Venise

Ces ponts, ces canaux qui traversent la ville, ces ruelles et ces maisons très colorées lui donnent un air de Venise. D'ailleurs, Comacchio est surnommée la "petite Venise". Et comme sa grande sœur, la ville invite au romantisme. Ce village de pêcheurs se découvre à l'automne lorsque bat son plein la course annuelle des vulicepi, à ne surtout pas confondre avec les gondoles. Ici, il s'agit de petites barques traditionnelles dirigées par d'agiles bateliers comme Franco 72 ans, doyen de la régate. Chaque semaine, il transmet l'art de voguer sur les canaux, les secrets de l'équilibre et aussi de sa longévité.