A la découverte de Grenoble, métropole où l'horizon s'ouvre à la verticale

"Au bout de chaque rue, partout où se pose le regard apparaît une montagne". Ainsi parlait l'écrivain Stendhal de Grenoble, sa ville natale. Et quand on passe un week-end dans cette métropole, cela commence inévitablement dans les airs, à bord des célèbres bulles. Il s'agit du premier téléphérique urbain du pays, inauguré en 1934. Une fois arrivé à 472 mètres d'altitude, la Bastille offre un panorama unique sur la ville. Cet ancien fort militaire est devenu le terrain de jeu favori des Grenoblois. On y trouve la plus grande via ferrata urbaine de l'Hexagone.