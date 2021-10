À la découverte de l’île de Milos en Grèce

On doit la couleur blanche éclatante qui domine le paysage de Milos à la kaolinite, une roche polie par le vent et les eaux depuis trois millions d'années, dont l'origine est volcanique. Le cratère est en sommeil depuis 90 000 ans. À Kalamos, des vapeurs s'échappent encore du volcan. Et plus on s'approche, plus la température monte. Sa curieuse géologie fait de Milos un musée à ciel ouvert. Ses criques, ses falaises, lui ont d'ailleurs valu le surnom d'île aux mille couleurs.