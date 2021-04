À la découverte de la baie de Somme, somptueuse au printemps

À marée basse, la baie de Somme sort de sa torpeur. Le soleil d'avril encore timide la réveille doucement. Elle est une incroyable et irréelle échancrure de couleur émeraude, sertie par les deux cités que sont Saint-Valery-sur-Somme et Le Crotoy. Premier signe que le printemps s'installe, les moutons. Mais aussi et surtout les agneaux de prés salés de la baie de Somme, une espèce rare que l'on ne trouve que là-bas et au pied du Mont-Saint-Michel. D'avril à novembre, les bêtes vont brouter une herbe salée par les marées.