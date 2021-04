A la découverte de la cathédrale de Winchester

Depuis presque 1 000 ans, les lueurs du matin illuminent les arches gothiques de la cathédrale de Winchester. Pas de flèches majestueuses, elle est presque modeste, 46 mètres seulement jusqu'au sommet de la tour. Pourtant, à l'intérieur, l'impression de grandeur domine. Le regard se perd dans les plafonds de la nef jusqu'au sanctuaire. Le maître-autel du lieu est très imposant. "Il est très haut. Cela tient du symbole parce que plus c'est haut, plus c'est proche de Dieu au paradis. C'est pour cela que les prières montent au ciel", explique Yvonne Fearnley.

Guide ici depuis six ans, Yvonne connaît tous les secrets de Winchester, comme celui de l'un des vitraux de la cathédrale, recélant une sombre histoire et arborant des motifs uniques et abstraits. Avec trois confinements en Angleterre, l'édifice séduit de nombreux touristes et fidèles. Dans les coulisses, le personnel continue à s'activer. Pour restaurer une partie de la cathédrale, il va leur falloir plusieurs mois de travail.