À la découverte de la côte basque

On n'imaginait pas sortir les cirés si tôt. Mais gardons le sourire. Au Pays basque, il pleut souvent mais le soleil brille plusieurs fois par jour. Notre combi fluo détonne dans ce décor verdoyant. Entre montagne et mer, on voit flotter des drapeaux, des bateaux et des surfeurs. Nous avons rencontré Clémence Papoin sur le port de Guéthary. C'est une vieille connaissance, une silhouette déjà connue avec son combi Volkswagen T28 de 1978.