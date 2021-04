À la découverte de la Côte Vermeille, la merveille de la Méditerranée

De petites criques isolées, une côte rocheuse escarpée et sauvage où les Pyrénées viennent plonger dans la mer Méditerranée. On a beau arpenter le sentier du littoral toute l'année, impossible de se lasser de la Côte Vermeille. Cette côte très découpée offrait aux contrebandiers une multitude de caches pour dissimuler du tabac ou des tissus au XVIIème siècle. Des trésors ont aussi été retrouvés dans les vignes, cachés ici par des réfugiés espagnols qui fuyaient Franco lors de la guerre civile. S'ils attendent quelque part, ils ne seraient pas enfoui profondément. La couche de terre y est très mince. Pour la conserver et implanter ces vignes, il a fallu construire 6 000 km de murette en pierre sèche. Les hommes ont dû dompter ces coteaux abrupts. Des terres entre mer et montagnes, une géographie retranscrite dans les arômes des vins.