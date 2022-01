À la découverte de la grande muraille du Piémont en Italie

Luri nous guide vers un autre bâtiment. "D'ici, on surveillait les prisonniers d'État",dit-il. Ils purgeaient des peines de plusieurs années dans un confort plus que sommaire. Plus personne n'a occupé ces lieux depuis la Seconde Guerre mondiale. Une fois par semaine, Anna et Gian Pietro auscultent une portion de la forteresse, " surtout à cette période, avec la neige, le gel, ça abîme les bâtiments. La végétation cause aussi beaucoup de dégâts", dit Anna.