A la découverte de la pêche à l'ormeau, le caviar de la mer

L'ormeau, surnommé le caviar de la mer, est l'un des plats de fête par excellence. Il s'agit aussi de l'un des mets les plus rares à cause de sa pêche prenant des airs de chasse au trésor. C'est en Bretagne que la mer est la plus propice à sa découverte.

"C'est une pêche qui se transforme plus en chasse, puisque l'ormeau est plus compliqué à trouver", estime Yoann Le Levier, pêcheur et plongeur professionnel. Et comme la chasse aux champignons, les coins à ormeaux sont gardés secrets. En effet, cet animal rare suscite la convoitise et pour préserver la ressource, il faut le mesurer.