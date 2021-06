À la découverte de la petite merveille de Normandie, les îles Chausey

Naviguer à la voile au milieu des récifs de Chausey nécessite un peu d'expérience et beaucoup de concentration. Et pour cause, le marnage ou l'amplitude des marées y est particulier. Il est de quatorze mètres, l'un des plus importants au monde. À marée basse 365 îlots apparaissent comme par magie et un paysage lunaire s’étend sur cinq mille hectares. Il attire des photographes, mais aussi des peintres.