À la découverte de la Route de la Rose du Loiret

Parcourir la route de la rose, c'est aussi découvrir des villages qui font de cette fleur leur identité. C'est le cas de Bellegarde, où sont produits un million de rosiers chaque année. Un peu plus loin, on retrouve aussi Yèvre le Châtel. Une localité classée plus beau village de France pour sa forteresse, mais aussi ses roses qui égaient chaque ruelle. Et pour percer les secrets de la reine des fleurs, nous mettons la direction sur les pépinières André Ève à Chilleurs-aux-Bois. On y cultive un savoir-faire précieux, l'obtention.