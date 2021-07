À la découverte de la Sicile, un voyage à Cefalù et Palerme

Ici, il y a tout de la Sicile : la roche imposante, l'architecture normande et les plages d'eau turquoise qui viennent rafraîchir la cité. Nous sommes à Cefalù et nous ne sommes pas les seuls Français peu habitués à ce soleil. "La dolce vita" sous le soleil sicilien, la chaleur appelle en effet à la détente : les pieds dans l'eau ou dans les ruelles étroites et ombragées de Cefalù. D'ailleurs la journée, les habitants aiment rester au frais à la maison. Cette petite cité vieille de plus de 2500 ans est pleine de charme.