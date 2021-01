À la découverte de la station balnéaire d'Assinie en Côte d'Ivoire

Dans les méandres de la mangrove se mélangent les eaux douces et les eaux salées. À l'ombre des palétuviers se trouvent des chauves-souris. C'est tout un écosystème encore préservé que de plus en plus de touristes viennent observer. Sur les bords du golfe de Guinée, Assinie offre un double visage sauvage et domestiqué. Sa longue plage en a fait une station balnéaire privée devenue célèbre en 1978. C'est là que fut tourner le film "Les bronzés".