À la découverte de Saint-Martin, le paradis sous-marin

Au cœur de l'arc antillais, Saint-Martin. Ce bout de l'Hexagone, dix-sept fois de plus petit que la Guadeloupe, avait marqué l'actualité il y a ans, après le passage de l'ouragan Irma. Des vestiges visibles dans la mangrove et au fond de l'eau. Ainsi, un lustre et des jantes de voiture ont trouvé une nouvelle vie, ils sont aujourd'hui colonisés par les poissons. La catastrophe la plus dévastatrice de l'île avait pourtant endommagé le fond marin. Les plongeurs de la réserve naturelle ont fabriqué des habitations.