À la découverte de Zanzibar, l'archipel aux mille couleurs

Les bâtiments laissent imaginer la richesse de Zanzibar aux XVIIIè et XIXè siècles, lorsque la ville était la plaque tournante du commerce mondial d'or, d'ivoire, mais surtout d'épices. Noix de muscade, cannelle, cardamome, ylang-ylang, et surtout l'épice qui a fait la richesse de l'île, le clou de girofle. Zanzibar en est le deuxième producteur mondial. Ces épices sont toujours cultivées dans les terres et retrouvées dans les plats des plus grands chefs Zanzibar est un archipel dont le nom à lui seul fait rêver. Au large des côtes de l'Afrique de l'Est dans l'océan Indien, elle est aussi surnommée l'île aux épices.