À la découverte des animaux du parc Queen Elizabeth en Ouganda

Ce safari sur l'eau est l'un des plus beaux de l'Afrique de l'Est, mais aussi l'un des plus préservés, car l'Ouganda n'est pas une destination très connue des touristes. Pourtant, grâce à des guides comme Timothy, on peut approcher dans le parc national Queen Elizabeth l'un des animaux les plus dangereux du continent, l'hippopotame. Ne vous fiez pas à son air placide, il tue plus d'humains que le lion et le léopard réunis. "Ils ont les plus grosses canines de tout le royaume animal. Et ils s'en servent pour se battre ou attaquer une proie de manière totalement imprévisible", explique Timothy.