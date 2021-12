À la découverte des archipels du bout du monde

L'archipel des Bahamas compte 700 îles, autant de fantasmes de voyageurs, de lieux insolites. Le Dean's Blue Hole en fait partie. C'est l'une des grottes verticales les plus profondes au monde. "C'est un lieu un peu mystique et chamanique. Ça représente un peu le ventre de la mer et c'est vraiment un voyage de plonger ici", décrit Davide Carrera, champion du monde d'apnée.

Le gouffre fait 35 mètres de largeur, 202 mètres de profondeur, une roche calcaire érodée pendant 40 millions d'années par le ruissellement de l'eau de pluie. La mer a tout rempli, l'obscurité s'est installée. "On pénètre vraiment dans une autre dimension, il fait nuit noire. On a juste un petit faisceau de lumière qu'on met sur la cagoule de notre combinaison qui nous éclaire, on voit des particules voler", raconte Alice Modolo, championne d'apnée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.