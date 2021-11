À la découverte des cascades du Hérisson de la Franche-Comté

Une chute de 65 mètres de haut. Au pied de ce monument à l'état brut, on s'émerveille. L'Éventail est la plus grande des 31 cascades de la vallée alimentées par la rivière du Hérisson. Le débit plutôt faible, ce jour-là, ne semble rien gâcher au spectacle. Pour admirer d'encore un peu plus près, il faut parfois escalader des rochers plus grands que soi. Alors mieux vaut être bien chaussé, car la balade ne s'arrête pas là.