À la découverte des éléphants de forêt au Gabon

Pour découvrir cet éden, nous prenons l'avion de cet ancien amiral de la marine gabonaise, direction le parc Loango, à une heure et demie de vol de la capitale Libreville. Dix minutes après le décollage, les habitations ont disparu. Le contraste est saisissant. Treize parcs nationaux ont été créés il y a dix ans pour lutter contre la déforestation et le braconnage. Au milieu de la forêt tropicale, une piste d'atterrissage. Nos guides ont déjà localisé un éléphanteau et sa mère. Nous continuons à pied pour être plus discrets. Les pachydermes ont une très mauvaise vue, et pourtant, ils nous ont repérés et nous le font comprendre. Ils sentent notre présence. Cette position, la patte relevée, permet à la mère de ressentir à son tour ces vibrations et notre odeur la met en alerte. Pour elle, nous sommes un danger pour son petit.