À la découverte des geysers et des cascades de glaces islandais

Certains surnomment l'Islande l'île des extrêmes. Omniprésente en Islande, l'eau y prend toutes les formes et impressionne quand elle impose sa puissance. On trouve des cascades un peu partout dans le pays. Rafraîchissantes ou vertigineuses, elles sont toutes fascinantes, à l'exemple des chutes de Gullfoss à 80 kilomètres de Reykjavík. Avec plusieurs paliers successifs, cette cascade est l'une des plus puissantes d'Europe.

À Geysir, le site où est né le mot geyser, des fumées sortent de terre. Sur ce champ géothermique, le soleil offre une lumière exceptionnelle, mais pas question de compter sur lui pour la chaleur. Là-bas, elle vient ailleurs. Valdimar Kristjansson, géologue et responsable du site, nous explique que l'eau en provenance des glaciers, des rivières et s'y infiltre dans le sol. Et en rencontrant la chaleur, elle commence à bouillir sous terre et finit par exercer une pression qui provoque une explosion.