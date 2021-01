À la découverte des mystérieuses grottes de cristal en Islande

C'est une lagune glacière en perpétuel mouvement. D'immenses blocs de glace se détachent du glacier pour se désagréger lentement. Certains de ces icebergs pèsent encore plusieurs tonnes. Découvrir ce joyau de l'Islande se mérite. Depuis Reykjavik, la capitale, il faut compter six heures de route, quitter l'ouest pour l'est. Longer la côte sud d'une ville située au beau milieu de l'Atlantique, offre un aperçu de la diversité du paysage. Plus on roule, plus la température chute. Des conditions extrêmes pour une randonnée qui l'est tout autant.