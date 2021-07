À la découverte des plages comptant parmi les plus belles de la planète

L'île de Fernando de Noronha est peut-être le secret le mieux gardé du Brésil. Il se situe à 400 kilomètres de côtes, au milieu de l'Atlantique. Nous sommes partis à la découverte des plages de ce confit perdu, escortés par des centaines de dauphins. Cette île est un paradis classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa faune et sa flore exceptionnelle, et elle n'est pas accessible à tout le monde. Les baignades sont chronométrées sur certaines de ses plages.

Ce tourisme responsable, l'île de Mayotte souhaite aussi le développer. Son joyau, c'est un lagon de 1 000 km² d'eau turquoise protégée par une double barrière de corail. C'est l'un des plus beaux de l'Océan indien. On y retrouve des milliers de poissons tropicaux et des tortues marines qui se laissent approchés

Pour un dépaysement total, nous avons mis le cap sur le Sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de San-Pédro. Entre brousse et littoral, on y retrouve des kilomètres de plages sauvages. À marée basse, les touristes y profitent de cavités rocheuses qui deviennent des piscines naturelles, à l'abri des courants et des regards.