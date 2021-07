A la découverte des plus beaux animaux d’Afrique

Le tourisme, c'est aussi le mode de financement du parc national du Serengeti en Tanzanie. Dans ce parc de 15 000 mètres carrés, résidence des plus célèbres mammifères de la savane, les touristes ont presque disparu à cause de la pandémie. Et cela pose beaucoup de problèmes au conservateur des lieux comme Dennis Minja. Il ne peut plus payer son équipe et doit continuer à recenser l'animal le plus rapide au monde, le guépard.