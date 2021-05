À la découverte des villages médiévaux de Catalogne

Perdu dans la montagne se cache une multitude de villages médiévaux. Douze villages à moins de 5 km à la ronde. Et tous depuis le XIVème siècle vivent en bon voisinage grâce à un système bien rodé. Se protéger des potentielles attaques, c'était la priorité de l'époque, et cela vaut bien un mariage arrangé pour assurer ses arrières. La Catalogne avait une richesse qu'elle n'avait pas envie de partager : le riz. Une céréale dont la production, six siècles plus tard, a quelque peu changé. Il est aujourd'hui vendu dans toute l'Europe, mais à l'époque, il nourrissait surtout les habitants de la région. Une marchandise bien gardée avant d'être livrée aux alentours.